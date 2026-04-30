Festa del lavoro Mattarella | I giovani sono poco ascoltati scarsa attenzione alla loro maturazione Troppo alta età di ingresso nel mercato

Alla vigilia del Primo maggio, il Presidente della Repubblica ha partecipato a un evento nell'Auditorium del Museo Piaggio, dedicato alla festa del lavoro. Durante l'intervento, ha evidenziato come i giovani siano poco ascoltati e ricevano scarsa attenzione per la loro crescita, sottolineando anche che l'età di ingresso nel mercato del lavoro è troppo alta. La celebrazione si è concentrata sulla Vespa, simbolo della mobilità e della rinascita italiana.