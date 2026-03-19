Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia | Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026

Jovanotti ha incontrato gli studenti dell’Università Magna Graecia a Catanzaro, annunciando che il 22 agosto si terrà una tappa del Jova Summer Party 2026 presso la Calabria Music Arena. L’artista ha parlato della presenza dell’evento nella città calabrese, che si prepara ad accogliere il concerto estivo. La data e il luogo sono stati comunicati durante l’incontro con gli studenti.

Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e presenta la tappa del Jova Summer Party 2026 alla Calabria Music Arena il 22 agosto. CATANZARO – Lorenzo Jovanotti torna in Calabria e lo fa con l’energia contagiosa che da sempre lo contraddistingue. Il 22 agosto 2026 la Calabria Music Arena ospiterà per la prima volta il suo nuovo viaggio live, L’Arca di Lorè – Jova Summer Party, un evento che promette di trasformare Catanzaro in una grande festa collettiva. Ieri pomeriggio, 18 marzo, l’artista ha incontrato gli studenti dell’ Università Magna Graecia in un Auditorium gremito. Un appuntamento informale, aperto da una battuta che ha subito sciolto la platea: «Oggi un’ora di lezione di festa». 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026 Articoli correlati Leggi anche: Jovanotti incontra gli studenti a Catanzaro in vista del Jova Summer Party Leggi anche: Jovanotti scopre un talento calabrese su Instagram e lancia l’invito dal palco del Jova Summer Party Contenuti e approfondimenti su Università Magna Graecia Temi più discussi: Jovanotti incontra gli studenti dell'Università Magna Graecia: presentato il concerto a Catanzaro del 22 agosto; Catanzaro, Jovanotti incontra gli studenti dell'UMG: appuntamento il 18 marzo; Jovanotti incontra gli studenti dell'Umg: oggi a Catanzaro un dialogo tra musica, vita e futuro · catanzarochannel.it; Video di Jovanotti incontra gli studenti dell'Università Magna Graecia. Jovanotti incontra gli studenti all'Università Magna Graecia: «Oggi la differenza la fate voi con le vostre idee, il vostro punto di vista»Jovanotti incontra gli studenti dell'Università Magna Graecia a Catanzaro: l'occasione è per presentare la tappa dell'Arca di Lorè - Jova Summer Party del 12 agosto prossimo. Lorenzo ha incontrato gli ... msn.com Jovanotti incontra gli studenti a Catanzaro: Oggi la differenza la fate voi con le vostre ideeLorenzo Jovanotti ha incontrato gli studenti dell’Università Magna Graecia per presentare la tappa a Catanzaro dell'Arca di Lorè - Jova Summer Party. Il prossimo 22 agosto, per la prima volta a Catanz ... repubblica.it #Jovanotti ha incontrato gli studenti dell'Università Magna Graecia x.com askanews. . #Jovanotti ha incontrato gli studenti dell'Università Magna Graecia - facebook.com facebook