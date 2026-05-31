a milano torna party like a deejay grande festa di musica

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026, si terrà a Milano la nuova edizione di Party Like a Deejay. La manifestazione si svolgerà nel Parco Sempione e presso l’Arco della Pace, coinvolgendo musica, sport e intrattenimento. L’evento, organizzato da Radio Deejay, prevede tre giorni di attività aperte al pubblico. La festa si svolgerà in spazi pubblici della città, senza limitazioni di accesso. È prevista la presenza di artisti e DJ, oltre a iniziative sportive e di intrattenimento.

M ilano, 28 mag. (askanews) – Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 torna Party Like a Deejay, la grande festa di Radio Deejay che animerà Parco Sempione e l’Arco della Pace con musica, sport e intrattenimento. Un evento unico nel panorama nazionale, realizzato con in collaborazione con il Comune di Milano, per un fine settimana ricco di concerti, eventi, occasioni di incontro, attività ludiche e sportive con aree tematiche allestite di giorno all’interno di Parco Sempione (Area Family&Kids, Area Sport, Area Action Sport e Urban Culture, Area Giochi Senza Wi-Fi, Virtual Zone, Casa Deejay, e Deejay Café), speciali talk con alcune delle voci... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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