Opere pubbliche a Viterbo riscritto il piano | oltre 12 milioni di euro per strade scuole e palazzi storici

Notizia in breve

Il Comune di Viterbo ha approvato un nuovo piano di lavori pubblici da oltre 12 milioni di euro. Gli investimenti riguardano strade, scuole e edifici storici. La ripartizione dei fondi sarà destinata a interventi di manutenzione e restauro. La programmazione copre un arco di tre anni. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera ufficiale.