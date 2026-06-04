Opere pubbliche a Viterbo riscritto il piano | oltre 12 milioni di euro per strade scuole e palazzi storici
Il Comune di Viterbo ha approvato un nuovo piano di lavori pubblici da oltre 12 milioni di euro. Gli investimenti riguardano strade, scuole e edifici storici. La ripartizione dei fondi sarà destinata a interventi di manutenzione e restauro. La programmazione copre un arco di tre anni. La decisione è stata comunicata attraverso una delibera ufficiale.
Il Comune di Viterbo ridisegna la mappa degli interventi che riguarderanno la città nei prossimi tre anni. L'amministrazione Frontini ha portato in commissione le modifiche al programma triennale delle opere pubbliche, strumento che serve a pianificare la strategia edilizia e infrastrutturale del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Viterbo.
Notizie e thread social correlati
Bardolino investe oltre 13 milioni nelle opere pubbliche: «Programmazione senza precedenti»A Bardolino sono in corso interventi pubblici per un valore superiore ai 13 milioni di euro.
Regione Lazio, 27 milioni di euro a fondo perduto per le opere pubbliche dei Comuni nel triennio 2026-2028La Regione Lazio ha aperto un bando per finanziare con 27 milioni di euro a fondo perduto le opere pubbliche dei Comuni nel triennio 2026-2028.
Temi più discussi: Opere pubbliche a Viterbo, riscritto il piano: oltre 12 milioni di euro per strade, scuole e palazzi storici; Seconda commissione in riunione il 3 giugno; Seconda Commissione, via libera ai debiti fuori bilancio e all’aggiornamento del piano delle opere pubbliche; Sabato 30 maggio visita alla Casa Museo Roberto Joppolo di Viterbo.
Nei prossimi mesi prenderà forma un importante programma di opere pubbliche che interesserà diversi ambiti della nostra città, dalla sicurezza alla scuola, dalla viabilità alla valorizzazione del patrimonio storico e facebook
Bando regionale da 27 milioni per strade, piazze e scuole: i Comuni posso fare domandaNuovo bando della Regione Lazio per il finanziamento di opere pubbliche strategiche nel triennio 2026-2028. Le risorse complessivamente messe a disposizione ammontano a oltre 27 milioni di euro a fond ... latinatoday.it
Arriva il nuovo bando da oltre 27 milioni per strade, scuole, piazze e infrastrutture pubblicheROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio apre ufficialmente il nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche strategiche nel triennio 2026-2028, mettendo a disposizione risorse complessive pari a olt ... msn.com