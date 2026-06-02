Regione Lazio 27 milioni di euro a fondo perduto per le opere pubbliche dei Comuni nel triennio 2026-2028
La Regione Lazio ha aperto un bando per finanziare con 27 milioni di euro a fondo perduto le opere pubbliche dei Comuni nel triennio 2026-2028. La somma sarà distribuita tra i progetti considerati strategici, con l’obiettivo di sostenere interventi di infrastrutture e servizi pubblici. La richiesta di finanziamento può essere presentata da amministrazioni comunali entro le scadenze stabilite dal bando. La ripartizione avverrà in base alle priorità definite dall’ente regionale.
La Regione Lazio ha ufficializzato l'apertura di un nuovo bando destinato al finanziamento di opere pubbliche strategiche per il triennio 2026-2028. La misura prevede uno stanziamento complessivo di oltre 27 milioni di euro a fondo perduto, mirato a sostenere interventi di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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