Regione Lazio 27 milioni di euro a fondo perduto per le opere pubbliche dei Comuni nel triennio 2026-2028

Notizia in breve

La Regione Lazio ha aperto un bando per finanziare con 27 milioni di euro a fondo perduto le opere pubbliche dei Comuni nel triennio 2026-2028. La somma sarà distribuita tra i progetti considerati strategici, con l’obiettivo di sostenere interventi di infrastrutture e servizi pubblici. La richiesta di finanziamento può essere presentata da amministrazioni comunali entro le scadenze stabilite dal bando. La ripartizione avverrà in base alle priorità definite dall’ente regionale.