Bardolino investe oltre 13 milioni nelle opere pubbliche | Programmazione senza precedenti

A Bardolino sono in corso interventi pubblici per un valore superiore ai 13 milioni di euro. Il piano comprende cantieri avviati, lavori in gara e progetti già finanziati. La somma totale coinvolge diverse opere in varie fasi di realizzazione. La programmazione si basa su un insieme di iniziative che interessano il territorio e coinvolgono vari settori dell’amministrazione comunale.

Dal rilancio di piazza Guerrieri ai nuovi progetti urbani, il sindaco Bertasi: «Vogliamo migliorare la qualità della vita», mentre l’assessore Corradini assicura: «Interventi senza gravare sui cittadini» Bardolino prende forma un piano di opere pubbliche che, tra cantieri in corso, interventi in fase di aggiudicazione e nuovi progetti già finanziati, supera complessivamente i 13 milioni di euro. Un impegno diffuso su tutto il territorio comunale, che coinvolge Bardolino, Cisano e Calmasino e che l’amministrazione presenta come una programmazione organica destinata a incidere anche negli anni a venire. Il sindaco Daniele Bertasi lega... 🔗 Leggi su Veronasera.it Treviglio punta su opere pubbliche e rigenerazione urbana: investimenti per oltre 45 milioni di euroIntanto sale il conto legato all’intervento di rifunzionalizzazione del Centro Civico che, ora, sfiora quota 6,8 milioni di euro Treviglio. Friedkin investe oltre un miliardo di euro in Italia, i numeri salgono a livelli senza precedentiGli investimenti totali dei Friedkin nella Roma superano il miliardo di euro, secondo i dati del bilancio al 30 giugno 2025.