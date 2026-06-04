Operazione Pegaso condanne definitive per otto | trasferiti nelle carceri

Da lecceprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto persone sono state trasferite nelle carceri in seguito a condanne definitive nell’ambito dell’operazione “Pegaso”. Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Maglie hanno eseguito otto ordini di carcerazione, chiudendo quasi del tutto il procedimento giudiziario. Le operazioni sono avvenute nelle prime ore del giorno e riguardano soggetti coinvolti nelle indagini legate all’operazione. Nessun dettaglio sui reati contestati o sulle identità delle persone coinvolte.

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LECCE – Si chiude quasi del tutto il cerchio giudiziario sull’operazione “Pegaso”. Nelle prime ore della mattinata di oggi, 4 giugno, i carabinieri della compagnia di Maglie hanno dato esecuzione a otto ordini di carcerazione. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura generale presso la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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