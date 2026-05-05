Corinaldo definitive le condanne per i 7 imputati

Sono state definite le condanne per sette imputati coinvolti nella tragedia avvenuta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo tra il 7 e l'8 dicembre 2018, in provincia di Ancona. Nella notte in questione, cinque minorenni e una donna hanno perso la vita. Le sentenze sono state rese definitive e non sono più soggette a ricorso.

(Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per la strage di Corinaldo in provincia di Ancona alla discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi, proposti dagli imputati Carloantonio Capone, Alberto Micci, Mara Paialunga, Letizia Micci, Marco Micci, Marco Cecchini e Gianni Ermellini, tra proprietari e gestori del locale. I supremi giudici hanno, così, confermato la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo scorso 11 luglio 2025 aveva emesso condanne da 3 a 5 anni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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