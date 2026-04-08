Bancarotta fraudolenta due condanne definitive

Da casertanews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone, rispettivamente di 60 e 61 anni, sono state condannate definitivamente per bancarotta fraudolenta. Le persone coinvolte sono state riconosciute colpevoli di aver causato il fallimento di una società attraverso pratiche illegali. La sentenza è divenuta definitiva dopo aver superato tutti i livelli di appello e ricorso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario iniziato alcuni anni fa e concluso con il verdetto finale.

Diventa definitiva la condanna a carico di Giovanni Piccolo e Annunziata Mosca, rispettivamente di 60 e 61 anni, accusati di bancarotta fraudolenta.La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Matilde Brancaccio, ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi e confermato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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