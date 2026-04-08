Bancarotta fraudolenta due condanne definitive

Due persone, rispettivamente di 60 e 61 anni, sono state condannate definitivamente per bancarotta fraudolenta. Le persone coinvolte sono state riconosciute colpevoli di aver causato il fallimento di una società attraverso pratiche illegali. La sentenza è divenuta definitiva dopo aver superato tutti i livelli di appello e ricorso. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario iniziato alcuni anni fa e concluso con il verdetto finale.

Diventa definitiva la condanna a carico di Giovanni Piccolo e Annunziata Mosca, rispettivamente di 60 e 61 anni, accusati di bancarotta fraudolenta.La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, presidente Matilde Brancaccio, ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi e confermato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it Due professionisti pescaresi arrestati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggioUna misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti di Pescara è stata eseguita dalla guardia di finanza su... Leggi anche: Bancarotta fraudolenta della ditta di trasporti: due a processo Temi più discussi: Bancarotta fraudolenta: confermata la condanna; Chef italiano arrestato a Fortaleza: Fabio Mattiuzzo era ricercato dall’Interpol per una frode da 96 mila euro; Crac milionario della Big Shop: 4 condanne e un’assoluzione in appello; Bancarotta fraudolenta: quando il ricorso è inammissibile. Bancarotta, la Cassazione dice noi ai ricorsi. Condanne definitive per Piccolo e MoscaIl loro ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, del 14 marzo scorso, è stato dichiarato inammissibile, la difesa ha impugnato la decisione sostenendo errata la maturazio ... casertace.net Mauro Antonini, altra condanna per bancarotta fraudolentaVaredo (Monza Brianza), 5 marzo 2026 - È arrivata un'altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini, uno degli eredi dello storico autosalone di Varedo salito alla ribalta delle cronache ... ilgiorno.it ESEGUITA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. I militari del Gruppo di Cesena, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di ap - facebook.com facebook Cesena, bancarotta fraudolenta milionaria con un bazar: arrestato x.com