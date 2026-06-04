Un operaio di 34 anni è morto a causa del crollo del tetto in un'azienda metalmeccanica nel Livornese. L’incidente è avvenuto durante un intervento sul sito di Rosignano Solvay. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un fascicolo e disposta l’autopsia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del crollo.

Un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era impegnato in un intervento presso un’azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, dipendente di una ditta specializzata con sede in Lombardia, stava effettuando la sostituzione di una copertura in eternit quando il tetto su cui si trovava avrebbe improvvisamente ceduto. Il cedimento lo ha fatto precipitare al suolo da un’altezza di circa sei metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operaio muore per il crollo del tetto in un’azienda metalmeccanica del Livornese

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