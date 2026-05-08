Operaio 50enne precipita dal tetto del Lidl e muore | stava lavorando alla costruzione del nuovo supermercato

Da ilgazzettino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un supermercato in fase di costruzione in provincia di Venezia. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di lavoro sul sito. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

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MARTELLAGO (VENEZIA) - La caduta dal tetto, lo schianto, poi i soccorsi e il disperato tentativo di salvargli la vita, purtroppo inutilmente. È il riassunto del tremendo infortunio mortale avvenuto nella mattinata di ieri a Maerne di Martellago, al cantiere del nuovo supermercato Lidl di via Circonvallazione. A perdere la vita un operaio cinquantenne, che stava lavorando sulla copertura del fabbricato: l’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove è morto poche ore dopo. Operaio precipita nella zona di stoccaggio dell'acciaieria davanti ai colleghi, volo di 4 metri: portato d'urgenza in ospedale LA TRAGEDIA Al cantiere tra via Stazione e via Circonvallazione, quello di ieri era in apparenza un normale pomeriggio di lavoro.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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