Operaio 50enne precipita dal tetto del Lidl e muore | stava lavorando alla costruzione del nuovo supermercato

Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un supermercato in fase di costruzione in provincia di Venezia. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di lavoro sul sito. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

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MARTELLAGO (VENEZIA) - La caduta dal tetto, lo schianto, poi i soccorsi e il disperato tentativo di salvargli la vita, purtroppo inutilmente. È il riassunto del tremendo infortunio mortale avvenuto nella mattinata di ieri a Maerne di Martellago, al cantiere del nuovo supermercato Lidl di via Circonvallazione. A perdere la vita un operaio cinquantenne, che stava lavorando sulla copertura del fabbricato: l’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove è morto poche ore dopo. Operaio precipita nella zona di stoccaggio dell'acciaieria davanti ai colleghi, volo di 4 metri: portato d'urgenza in ospedale LA TRAGEDIA Al cantiere tra via Stazione e via Circonvallazione, quello di ieri era in apparenza un normale pomeriggio di lavoro.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio 50enne precipita dal tetto del Lidl e muore: stava lavorando alla costruzione del nuovo supermercato Notizie correlate Precipita dal tetto di un capannone a Modugno: muore operaio 29enneUn giovane operaio di 29 anni ha perso la vita questa mattina a Modugno, in una drammatica circostanza: secondo quanto riportano i sindacati Cisl... Giovane operaio precipita dal tetto e muore: un iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposoAncora forte l'eco di dolore attorno alla morte di Rayan Lassoued, il giovane di 21 anni deceduto a seguito della caduta dal tetto di un capannone... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Operaio 50enne precipita dal tetto del Lidl e muore: stava lavorando alla costruzione del nuovo supermercato; Operaio precipita dal tetto a Benevento, muore dopo 24 ore; Precipita dal tetto: soccorso 19enne; Infortunio sul lavoro ad Arluno: operaio precipita per otto metri. Accolta la costituzione dei familiari del 20enne Cosmin Robert Pricopi, l'operaio perse la vita nel tragico incidente sul lavoro all'interno del Polo Crispa di Jolanda di Savoia insieme a un collega 50enne - facebook.com facebook