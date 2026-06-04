Operaio morto a Rosignano le reazioni di politica e sindacati | Inaccettabile perdere la vita sul posto di lavoro

Da livornotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio è morto questa mattina a Rosignano mentre era sul posto di lavoro. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia e cordoglio tra rappresentanti politici e sindacali, che hanno definito inaccettabile perdere la vita in un ambiente lavorativo. La tragedia si è verificata in un'area industriale, senza ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Rabbia e cordoglio a Rosignano dove un operaio è morto sul lavoro nella mattina di oggi, giovedì 4 giugno. Fauzi Marwen, un 33enne di origine tunisina residente a Lecco che operava per conto di un'azienda esterna, sarebbe precipitato dal tetto di un capannone della Omp dopo un presunto cedimento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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