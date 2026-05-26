Schiacciato da una pressa operaio 30enne morto sul lavoro a Lucca I sindacati | Urgente un cambio di passo radicale

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio di 30 anni è morto sul lavoro a Lucca dopo essere stato schiacciato da una pressa. I colleghi hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La vittima stava operando quando si è verificato l’incidente. Le autorità sono intervenute sul luogo e stanno accertando le cause dell’accaduto. I sindacati hanno richiesto un cambiamento nelle misure di sicurezza sul lavoro.

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Sono stati i colleghi a tentare un primo e disperato soccorso, praticando le manovre rianimatorie. Per un operaio 30enne di Lucca però non c’è stato niente da fare dopo che una pressa lo ha schiacciato. Nell’azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di salvare l’uomo è stato vano. Si aggiunge così alla lunga lista di morti sul lavoro che, secondo i dati Inail, nei primi tre mesi del 2026 sono stati 189. Dalle prime ricostruzioni, il 30enne stava lavorando nell’azienda Cora di Spianate, località del comune di Altopascio, quando verso le 11.30 il macchinario lo ha schiacciato durante le normali attività lavorative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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