Schiacciato da una pressa operaio 30enne morto sul lavoro a Lucca I sindacati | Urgente un cambio di passo radicale

Notizia in breve

Un operaio di 30 anni è morto sul lavoro a Lucca dopo essere stato schiacciato da una pressa. I colleghi hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La vittima stava operando quando si è verificato l’incidente. Le autorità sono intervenute sul luogo e stanno accertando le cause dell’accaduto. I sindacati hanno richiesto un cambiamento nelle misure di sicurezza sul lavoro.