Opera Terza riporta la lirica nei quartieri di Verona | Creiamo occasioni di incontro e scoperta

L’opera lirica torna nei quartieri di Verona grazie a “Opera Terza”. Il progetto culturale, che si svolge anche nel 2026, mira a portare l’opera fuori dai teatri tradizionali, creando occasioni di incontro e scoperta tra cittadini e residenti. L’iniziativa si inserisce nel programma del 103esimo Arena di Verona Opera Festival, con appuntamenti pensati per coinvolgere le comunità locali.

L’opera lirica esce dai suoi spazi tradizionali e incontra i quartieri. In vista del 103esimo Arena di Verona Opera Festival, la Circoscrizione 3^ rinnova anche per il 2026 l’appuntamento con “Opera Terza”, il progetto culturale nato con l’obiettivo di avvicinare cittadini e residenti al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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