Tremila volontari all’opera Grandi pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri Un modo per conoscere la città

Ieri mattina, in tutta la città, più di tremila volontari si sono dedicati a pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri. Indossando magliette bianche, hanno attraversato diverse zone, dal centro alle periferie, con l’obiettivo di ripulire e riqualificare gli spazi pubblici. L’iniziativa ha coinvolto persone di tutte le età, che si sono messe in moto per contribuire alla cura della città.

C’è un filo bianco - quello delle magliette indossate dai volontari - che ieri mattina ha attraversato Monza da nord a sud, da est a ovest. È il segno visibile di un impegno condiviso, quello delle Pulizie di primavera, diventate ormai molto più di una semplice raccolta di rifiuti: una dichiarazione collettiva di cura, appartenenza e fiducia. L’edizione di quest’anno, inserita peraltro nell’Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile, ha coinvolto circa 3.000 cittadini. Numeri importanti, in linea con le edizioni precedenti, ma che continuano a raccontare una partecipazione viva. Cuore pulsante dell’iniziativa, come sempre, le scuole: ben 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tremila volontari all’opera. Grandi pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri. Un modo per conoscere la città Notizie correlate Pulizie di primavera nei boschi della droga di Rescaldina: volontari trovano armi bianche e spazzaturaRescaldina (Milano) – Restituire dignità alle aree verdi, ripulendole e riprendendone possesso: era l’obiettivo degli Amici del Rugareto, che sabato... Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14...