Tremila volontari all’opera Grandi pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri Un modo per conoscere la città

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, in tutta la città, più di tremila volontari si sono dedicati a pulizie di primavera nei parchi e nei quartieri. Indossando magliette bianche, hanno attraversato diverse zone, dal centro alle periferie, con l’obiettivo di ripulire e riqualificare gli spazi pubblici. L’iniziativa ha coinvolto persone di tutte le età, che si sono messe in moto per contribuire alla cura della città.

C’è un filo bianco - quello delle magliette indossate dai volontari - che ieri mattina ha attraversato Monza da nord a sud, da est a ovest. È il segno visibile di un impegno condiviso, quello delle Pulizie di primavera, diventate ormai molto più di una semplice raccolta di rifiuti: una dichiarazione collettiva di cura, appartenenza e fiducia. L’edizione di quest’anno, inserita peraltro nell’Anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile, ha coinvolto circa 3.000 cittadini. Numeri importanti, in linea con le edizioni precedenti, ma che continuano a raccontare una partecipazione viva. Cuore pulsante dell’iniziativa, come sempre, le scuole: ben 2.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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