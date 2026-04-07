Salerno al via la terza edizione della rassegna lirica Opera Cafè

A Salerno prende il via domani la terza edizione di Opera Cafè, una rassegna organizzata dal Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci. L'evento si concentrerà su un percorso musicale che attraversa la storia dell’opera lirica, partendo dai primi esperimenti barocchi fino alle composizioni più recenti. La manifestazione prosegue nel corso di più serate, offrendo spettacoli e performance musicali legate a questa tradizione artistica.

Elemento distintivo di Opera Cafè è il clima informale e conviviale: prima di ogni spettacolo, il pubblico è accolto con un momento dedicato alla degustazione del caffè, favorendo dialogo e partecipazione. La rassegna rappresenta anche un’importante occasione di crescita per giovani interpreti e studenti del Conservatorio, offrendo loro uno spazio di espressione e confronto con il grande repertorio. 29 aprile – IL ’700: NAPOLI FARO OPERISTICOCompositori: Giovanni Battista Pergolesi, Niccolò Jommelli, Domenico Cimarosa, Giovanni Paisiello 17 giugno – FIN DE SIÈCLE E PRIMO NOVECENTOCompositori: Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Franco Alfano, Riccardo Zandonai, Ottorino Respighi 24 giugno – TRADIZIONE E NEOCLASSICISMOCompositori: Francesco Paolo Tosti, Ermanno Wolf-Ferrari, Ildebrando Pizzetti, Alfredo Casella 🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Portami a Teatro”: al Bertoni di Battipaglia la terza edizione della rassegnaAppuntamento con il teatro e la narrazione scenica al Teatro Bertoni di Battipaglia.

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A domani!! Ultimo live della stagione all'Opera Cafè'! ....e i miei ragazzi sono una cosa meravigliosa!!! - facebook.com facebook