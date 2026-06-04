L'Istituto Italiano di Fotografia ha organizzato un open day presso la propria sede per presentare l'offerta formativa dell’anno accademico 20262027. L’evento è rivolto a chi desidera conoscere i corsi disponibili e le modalità di iscrizione. Durante la giornata, saranno illustrate le diverse opportunità di formazione e sarà possibile visitare gli spazi dell’istituto. L'appuntamento si rivolge a tutti gli interessati a intraprendere un percorso nel settore fotografico.

Istituto Italiano di Fotografia apre le porte a tutti gli interessati all’offerta formativa per l’anno accademico 20262027 per un open day in sede.Mercoledì 24 giugno 2026 IIF allestirà set fotografici di moda, ritratto e still life per far provare ai partecipanti a scattare su un set. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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OPEN DAY Istituto Italiano di Fotografia

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