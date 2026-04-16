Open day istituto tecnico Carlo Acutis Milano

Un open day si è svolto presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Acutis a Milano, offrendo l’opportunità di visitare le strutture e conoscere i programmi di studio. Durante l’evento, studenti e genitori hanno potuto interagire con insegnanti e visitare le aule, laboratori e aree dedicate alle attività pratiche. L’istituto ha presentato le sue offerte formative, con particolare attenzione ai percorsi tecnologici e alle opportunità di formazione professionale.

La curiosità è il motore di ogni scoperta.All’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Acutis diventa un metodo per imparare, progettare e costruire il proprio futuro.Ti invitiamo all’Open Day per conoscere da vicino il nostro percorso quadriennale, che integra tecnologia, creatività e pensiero critico.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Epilessia, open day all’Istituto Besta di Milano il 24 febbraioMilano – Oltre 50 milioni nel mondo le persone che soffrono di epilessia, circa 600 mila in Italia, di cui il 30% con una forma resistente ai farmaci. L'istituto tecnico "Rino Molari" al centro del Debate Day regionale: sfida tra oltre 80 studentiLa competizione ha visto la squadra del Liceo Volta Fellini di Riccione raggiungere la vetta del podio battendo i colleghi santarcangiolesi Grande... Altri aggiornamenti Open day istituto tecnico Carlo Acutis MilanoPresidi, telefonate, controlli, conferme. E la responsabilità di firmare ciò che pubblichiamo. Con due caffè al mese sostieni il lavoro umano della redazione, qui sul territorio. Il beneficio è ... milanotoday.it Milano, l’Open day del nuovo istituto tecnico Carlo AcutisApre oggi le porte per il suo primo Open day il nuovo Istituto Tecnico Carlo Acutis, una nuova scuola paritaria a Milano. Una vera e propria anteprima dell’innovativo Istituto tecnico sarà quello che ... affaritaliani.it