Dirpolis Open Lab Day | una giornata per scoprire le attività di formazione e di ricerca dell’Istituto di Diritto Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna
Si è svolto il Dirpolis Open Lab Day, un evento dedicato alla presentazione delle attività di formazione e ricerca dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna. Durante la giornata sono stati illustrati progetti e iniziative legate ai tre settori principali, con incontri e dimostrazioni aperte al pubblico. L’evento ha coinvolto studenti, ricercatori e professionisti, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle tematiche di diritto, politica e sviluppo.
Dirpolis. Ovvero, Diritto, Politica, Sviluppo. Tre assi portanti per comprendere la complessità del presente e tracciare le rotte per il domani. L'Istituto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa che si occupa di ricerca multidisciplinare nei campi del diritto, dell'economia e delle scienze. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Australian Open.
Notizie e thread social correlati
Verso il campus “R-Estate a Villa Filippina": open day per le famiglie nel parco per scoprire le attivitàSabato 16 maggio alle 11 si terrà l’open day nel parco di Villa Filippina, per presentare “R-Estate a Villa Filippina”, il summer camp rivolto a...
2 giugno 1946: il giorno della scelta. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa lancia il videopodcast che racconta la nascita della RepubblicaIl 2 giugno 1946 è il giorno in cui si svolse il referendum istituzionale che portò alla nascita della Repubblica.