Dirpolis Open Lab Day | una giornata per scoprire le attività di formazione e di ricerca dell’Istituto di Diritto Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna

Notizia in breve

Si è svolto il Dirpolis Open Lab Day, un evento dedicato alla presentazione delle attività di formazione e ricerca dell’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna. Durante la giornata sono stati illustrati progetti e iniziative legate ai tre settori principali, con incontri e dimostrazioni aperte al pubblico. L’evento ha coinvolto studenti, ricercatori e professionisti, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulle tematiche di diritto, politica e sviluppo.