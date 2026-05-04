Verso il campus R-Estate a Villa Filippina | open day per le famiglie nel parco per scoprire le attività
Sabato 16 maggio alle 11 si terrà l’open day nel parco di Villa Filippina, per presentare “R-Estate a Villa Filippina”, il summer camp rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni. L’evento offre alle famiglie l’opportunità di conoscere le attività previste e visitare gli spazi destinati ai laboratori e alle attività all’aperto. La manifestazione si svolge nell’area verde della villa, nel contesto dell’iniziativa dedicata ai più piccoli.
Sarà l’open day di sabato 16 maggio alle ore 11 a dare ufficialmente il via a “R-Estate a Villa Filippina”, il summer camp dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni che animerà gli spazi verdi di Villa Filippina.Un’occasione aperta alle famiglie per conoscere da vicino il programma, gli spazi e lo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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