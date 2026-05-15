OPEN DAY del Summer Camp 2026 presso il Gabbiano Beach scopri quanto si divertiranno i tuoi bambini

Da ilsipontino.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni 3, 4 e 5 giugno, dalle 10 alle 12, si terrà presso il Gabbiano Beach di Siponto un evento dedicato ai più giovani. Si tratta dell’Open Day del Summer Camp, organizzato dalla SSD Polisportiva Manfredi in collaborazione con il Gabbiano Beach. La manifestazione rappresenta l’anteprima dell’undicesima edizione del campo estivo, offrendo ai genitori e ai bambini l’opportunità di conoscere le attività previste e di scoprire come si svolgeranno le giornate di divertimento e sport.

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MANFREDONIA - I prossimi 3, 4 e 5 Giugno dalle 10.00 alle 12.00 presso il Gabbiano Beach di Siponto si svolgerà l'OPEN Day del Summer Camp organizzato dalla SSD Polisportiva Manfredi in collaborazione con il Gabbiano Beach che quest'anno giunge alla undicesima edizione del Summer Camp. Da giugno al 30 agosto, presso il Gabbiano Beach, partirà il Summer Camp, per bambinie e ragazzie dai 4 ai 12 anni. I partecipanti avranno a disposizione ampi spazi per le attività ludico-sportive, aree ombreggiate per la pausa merenda e per i vari laboratori creativi che si svolgeranno. Il campus multisport realizzato da animatori sportivi. Per maggiori informazioni o prenotare il tuo posto, contattare il numero 339. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Summer Camp 2026 || TGMS Anajipuram

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