OPEN DAY del Summer Camp 2026 presso il Gabbiano Beach scopri quanto si divertiranno i tuoi bambini

Nei giorni 3, 4 e 5 giugno, dalle 10 alle 12, si terrà presso il Gabbiano Beach di Siponto un evento dedicato ai più giovani. Si tratta dell’Open Day del Summer Camp, organizzato dalla SSD Polisportiva Manfredi in collaborazione con il Gabbiano Beach. La manifestazione rappresenta l’anteprima dell’undicesima edizione del campo estivo, offrendo ai genitori e ai bambini l’opportunità di conoscere le attività previste e di scoprire come si svolgeranno le giornate di divertimento e sport.

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