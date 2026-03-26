Venerdì 27 marzo, presso l'ospedale della Donna e del Bambino, si terrà un Open Day dedicato all’endometriosi, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Durante l’evento saranno disponibili visite gratuite per le persone interessate a approfondire questa condizione. L’iniziativa si inserisce in un calendario di attività di sensibilizzazione e prevenzione sulla patologia.

Venerdì 27 marzo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona aderisce all’Open Day sull’Endometriosi con visite gratuite. L’obiettivo è favorire diagnosi tempestive, la presa in carico appropriata e una maggiore consapevolezza sulla malattia infiammatoria cronica benigna, che colpisce gli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Progetto Endometriosi (A.P.E) con il patrocinio dell’Aoui e del Comune di Verona. VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE - La Uoc Ostetricia e ginecologia, diretta dal prof. Stefano Uccella, e la Uoc Ostetricia e ginecologia B, diretta dal dott. Valentino Bergamini, offrono un pomeriggio interamente dedicato all'Endometriosi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Open Day sull’Endometriosi: visite gratuite all'ospedale della Donna e del Bambino

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