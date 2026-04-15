Open Week sulla salute femminile | visite e consulenze gratuite all’ospedale del Valdarno

Nell'ospedale del Valdarno si svolge una settimana dedicata alla salute femminile, durante la quale vengono offerte visite, esami e consulenze gratuite. L'iniziativa, organizzata dalla ASL Toscana Sud Est, si svolge dal 15 al 21 aprile 2026 e coinvolge diverse strutture ospedaliere della regione. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e offrire servizi sanitari senza costi alle donne della zona.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile con visite, esami e consulenze gratuite negli ospedali della ASL Toscana Sud Est. Dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, le strutture ospedaliere delle province di Arezzo, Siena e Grosseto aderiscono alla Open Week promossa da Fondazione Onda ETS. L’iniziativa coinvolge gli ospedali “Bollino Rosa”, tra cui l’Ospedale San Donato di Arezzo, l’Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, l’Ospedale Misericordia di Grosseto, oltre ai presidi di Campostaggia e Nottola. Nel complesso saranno 253...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Open Week sulla salute femminile: visite e consulenze gratuite all’ospedale del Valdarno Open day psoriasi, all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuiteLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni... Open Day sulla psoriasi, in Romagna consulenze e visite gratuiteUna giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna... Temi più discussi: Open week sulla salute della donna; Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA; Open Week sulla salute della donna: visite gratuite il 22 aprile 2026 - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori. Policlinico etneo, Open week su salute della donna con Fondazione OndaL'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Catania si prepara ad accogliere le utenti nella settimana dedicata alle donne, dal 22 al 29 aprile 2026, con visite ginecologiche, esami ecografici, ... ansa.it Salute della donna, l’Ast di Fermo aderisce all'(H)-Open Week con diverse iniziativeDONNA - Dal 22 al 29 aprile, gli specialisti della Medicina interna e della Neurologia del Murri, che è Bollino Rosa della Fondazione Onda, sono pronti a fornire visite ed esami rivolti alle donne. cronachefermane.it Open week sulla salute della donna, settimana di iniziative alle Scotte.. - facebook.com facebook Open Week Onda dedicata alla salute della donna unina.it/it/w/open-week… x.com