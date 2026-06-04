Opa! Greek Fest evening edition

Notizia in breve

Giovedì 18 giugno, al Tram Depot Talenti di Roma, si svolge l’Opa Greek Fest in versione Evening Edition, con cibo greco, musica e danze. L’evento combina un aperitivo e una cena, offrendo piatti tradizionali e intrattenimento dal vivo. La manifestazione si tiene nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico interessato alla cultura e alla cucina greca. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati.