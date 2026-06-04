Opa! Greek Fest evening edition
Giovedì 18 giugno, al Tram Depot Talenti di Roma, si svolge l’Opa Greek Fest in versione Evening Edition, con cibo greco, musica e danze. L’evento combina un aperitivo e una cena, offrendo piatti tradizionali e intrattenimento dal vivo. La manifestazione si tiene nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico interessato alla cultura e alla cucina greca. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati.
OPA Greek Fest – Evening Edition: cibo greco, danze e canti al Tram Depot Talenti. Giovedì 18 giugno l’Opa Greek Fest torna a Roma in una speciale Evening Edition in formula aperitivocena. Dopo il successo dell’ultima edizione, il format dedicato alla cultura greca arriva al Tram Depot Talenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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