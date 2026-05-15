Ecco Greek Eat Fest il Festival greco a Sant’Agostino

Il 15 maggio 2026, si tiene a Sant’Agostino il “Greek Eat Fest”, un festival dedicato alla cultura e alla cucina greca. L’evento si svolge nel centro storico della città e propone un calendario ricco di iniziative, tra cui degustazioni di piatti tipici, spettacoli musicali e dimostrazioni di artigianato tradizionale. I visitatori possono immergersi nelle atmosfere mediterranee attraverso sapori autentici e musica dal vivo, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni di un Paese che ha radici antiche e una cultura vivace.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Arrivano sapori, profumi e tradizioni della Grecia nel cuore di Arezzo. L’appuntamento è da oggi a domenica 17 maggio quando piazza Sant’Agostino ospiterà la seconda edizione del Greek Eat Fest che, per tre giornate, permetterà di vivere un vero e proprio viaggio nella cultura ellenica con un ricco programma di iniziative per tutte le età. Piazza Sant’Agostino diventa, per tre giornate, una taverna affacciata sul Mar Egeo. Il festival prenderà il via stamani alle 11 con l’apertura degli stand gastronomici e con un’ambientazione immersiva accompagnata dal costante sottofondo della musica mediterranea, poi alle 19 sarà... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco «Greek Eat Fest», il Festival greco a Sant’Agostino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Melbourne food festival adds Greek twist | 7NEWS Sullo stesso argomento Greek Eat Fest: il festival greco approda in piazza Sant’AgostinoArezzo, 4 maggio 2026 – Sapori, profumi e tradizioni della Grecia approdano nel cuore di Arezzo. OPA! Greek Fest all'HaciendaDomenica 24 maggio 2026 torna a Roma l’Opa Greek Fest, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla cultura greca. Ecco Greek Eat Fest. Festival greco a S.AgostinoSapori, profumi e tradizioni della Grecia approdano nel cuore di Arezzo. L’appuntamento è da oggi a domenica 17 maggio ... lanazione.it Greek Eat Fest: il festival greco approda in piazza Sant’AgostinoSapori, profumi e tradizioni della Grecia approdano nel cuore di Arezzo. L’appuntamento è da venerdì 15 a domenica 17 maggio quando piazza Sant’Agostino ospiterà la seconda edizione del Greek Eat Fest ... teletruria.it