OPA! Greek Fest all' Hacienda

Domenica 24 maggio 2026 a Roma si terrà l’edizione annuale dell’Opa Greek Fest, un evento che celebra la cultura greca con musica, cibo e tradizioni. La manifestazione si svolge all’Hacienda, uno spazio dedicato agli eventi culturali. L’appuntamento è molto atteso da chi desidera scoprire piatti tipici, danze e atmosfere provenienti dalla Grecia. La giornata prevede diverse attività aperte a tutti gli interessati.

Domenica 24 maggio 2026 torna a Roma l’Opa Greek Fest, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla cultura greca. L’ottava edizione della manifestazione si terrà presso Hacienda, in Via dei Cluniacensi 68, dalle 12 alle 22, con ingresso gratuito con offerta libera.Una giornata intera dedicata.🔗 Leggi su Romatoday.it Prova prática INEP 26.1 Temas prevalentes Notizie correlate Greek Eat Fest: il festival greco approda in piazza Sant’AgostinoArezzo, 4 maggio 2026 – Sapori, profumi e tradizioni della Grecia approdano nel cuore di Arezzo. Beretta, in salita l'Opa su RugerBeretta Holding, principale azionista di Sturm, Ruger & Company con una partecipazione del 9,95%, ha ricevuto la risposta del board dell'azienda... Contenuti utili per approfondire Opa! Greek Fest all'HaciendaDopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna a Roma l'appuntamento più atteso per gli amanti della cultura greca: l'OPA GREEK FEST, giunto alla sua settima edizione. Domenica 28 settembre, ... romatoday.it Opa! Greek FestTorna la quinta edizione dell’Opa Greek Fest, una giornata all'insegna della cultura greca con cibo autentico, danze tradizionali, spettacoli e attività per tutte le età. L’evento si terrà presso ... romatoday.it