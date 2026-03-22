Acqua scarsa per 4 miliardi di persone almeno un mese l’anno il rapporto Unesco lega la crisi anche alle disuguaglianze di genere

Il Rapporto UNESCO segnala che almeno un mese all'anno, quattro miliardi di persone nel mondo affrontano gravi carenze di acqua. La ricerca evidenzia come le disuguaglianze di genere siano collegate a questa crisi, influenzando l'accesso alle risorse idriche. I dati mostrano che molte comunità, soprattutto in aree svantaggiate, vivono quotidianamente questa situazione di difficoltà.

Il Rapporto UNESCO rivela che quattro miliardi di persone nel mondo subiscono gravi carenze idriche per un mese ogni anno L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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