Una professoressa ha ricevuto l’onorificenza della Repubblica. L’Istituto San Benedetto-Einaudi-Mattei ha espresso il suo plauso. L’assegnazione è stata ufficializzata con un riconoscimento istituzionale. La premiazione si è svolta di recente. La docente è stata premiata per il suo ruolo nel settore scolastico. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un importante riconoscimento istituzionale per il mondo della scuola pontina. In occasione delle celebrazioni del 2 Giugno, la professoressa Anna Reali, collaboratrice del dirigente scolastico dell’ I.I.S. San Benedetto-Einaudi-Mattei di Latina, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Un percorso dedicato alla scuola. L’onorificenza premia una lunga attività professionale svolta nel settore dell’istruzione, caratterizzata da impegno, competenza e dedizione. Nel corso degli anni, la docente ha rappresentato un punto di riferimento per studenti, famiglie e personale scolastico, distinguendosi per il senso delle istituzioni e per il contributo offerto alla comunità educativa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Onorificenza della Repubblica alla professoressa Anna Reali, il plauso dell’Istituto San Benedetto-Einaudi-Mattei

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