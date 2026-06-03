Alla professoressa Milena Bellin il titolo di Cavaliere della Repubblica

Notizia in breve

Ieri, 2 giugno, a Padova, una professoressa del dipartimento di Biologia dell'università è stata nominata Cavaliere dell'Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia si è svolta nel giorno della festa nazionale. La decorazione è stata conferita per il suo contributo nel campo della biologia. La professoressa ha ricevuto il riconoscimento dalle autorità dello Stato.