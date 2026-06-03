Alla professoressa Milena Bellin il titolo di Cavaliere della Repubblica
Ieri, 2 giugno, a Padova, una professoressa del dipartimento di Biologia dell'università è stata nominata Cavaliere dell'Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia si è svolta nel giorno della festa nazionale. La decorazione è stata conferita per il suo contributo nel campo della biologia. La professoressa ha ricevuto il riconoscimento dalle autorità dello Stato.
Ieri, 2 giugno, a Padova, la professoressa del dipartimento di Biologia del Bo Milena Bellin è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, la più alta onorificenza dello Stato.Il riconoscimento è stato attribuito alla professoressa Bellin per gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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