Alla professoressa Milena Bellin il titolo di Cavaliere della Repubblica

Da padovaoggi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, 2 giugno, a Padova, una professoressa del dipartimento di Biologia dell'università è stata nominata Cavaliere dell'Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. La cerimonia si è svolta nel giorno della festa nazionale. La decorazione è stata conferita per il suo contributo nel campo della biologia. La professoressa ha ricevuto il riconoscimento dalle autorità dello Stato.

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Ieri, 2 giugno, a Padova, la professoressa del dipartimento di Biologia del Bo Milena Bellin è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, la più alta onorificenza dello Stato.Il riconoscimento è stato attribuito alla professoressa Bellin per gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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