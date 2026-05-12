Avveniristica ed efficiente La sede dell’Istituto Einaudi pronta per l’anno nuovo

La nuova sede dell’Istituto Einaudi è completata e si sta preparando ad aprire le porte agli studenti già a partire da settembre. Le strutture sono state ultimate e sono pronte per essere utilizzate, segnando un passo avanti rispetto alla precedente sede. La costruzione è stata terminata e l’inaugurazione si avvicina, con l’obiettivo di offrire un ambiente moderno e funzionale per il prossimo anno scolastico.

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