Avveniristica ed efficiente La sede dell’Istituto Einaudi pronta per l’anno nuovo
La nuova sede dell’Istituto Einaudi è completata e si sta preparando ad aprire le porte agli studenti già a partire da settembre. Le strutture sono state ultimate e sono pronte per essere utilizzate, segnando un passo avanti rispetto alla precedente sede. La costruzione è stata terminata e l’inaugurazione si avvicina, con l’obiettivo di offrire un ambiente moderno e funzionale per il prossimo anno scolastico.
Il nuovo istituto dell’Einaudi prende forma e si prepara ad accogliere i primi studenti già a settembre. I lavori del nuovo complesso scolastico hanno infatti raggiunto uno stato di avanzamento pari all’88%, con il cronoprogramma che, al momento, continua a essere rispettato: la conclusione delle opere resta fissata entro il 30 giugno. A fare il punto è stato il sopralluogo svolto ieri con i rappresentanti del consiglio d’istituto, su richiesta della scuola, per vedere da vicino il futuro dell’Einaudi e iniziare a familiarizzare con i nuovi spazi che ospiteranno studenti, docenti e personale scolastico. Ad accompagnarli il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio, la vicepresidente Luciana Tonarelli, l’ingegnere responsabile del progetto Michela Binda e la direzione lavori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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