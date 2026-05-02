bari fermo per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un uomo

A Bari, un uomo è stato trovato morto nel suo negozio, portando all'apertura di un'indagine preliminare sul 42enne coinvolto. La scoperta del cadavere ha portato le autorità a fermare quest’ultimo, mentre le indagini continuano a cercare chiarimenti sulla dinamica dei fatti. La situazione si trova ancora nelle prime fasi, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Bari, indagini preliminari sul 42enne dopo il rinvenimento del cadavere di un uomo nel suo negozio. Bari torna al centro della cronaca giudiziaria con un caso che, nelle ultime ore, ha assunto contorni sempre più definiti ma che resta, a tutti gli effetti, nella fase delle indagini preliminari. Nella serata del 1° maggio 2026, i Militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino cinese di 42 anni, ritenuto gravemente indiziato — con tutte le garanzie difensive previste dalla legge — del decesso di un uomo scomparso dal 2 aprile scorso. La ricostruzione investigativa e gli elementi raccolti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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18 GENNAIO 2026 BARI OMICIDIO CARRASSI, LA LITE PER UN CASSONETTO

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