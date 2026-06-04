Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno eseguito un nuovo fermo nel territorio di Bisceglie in relazione all'omicidio di Filippo Scavo. Le forze dell'ordine hanno proseguito le indagini e hanno arrestato un’altra persona coinvolta nel procedimento. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi dell’arresto o sull’identità dell’individuo fermato. La vicenda rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti di un giovane residente nel territorio barese, ritenuto gravemente indiziato di aver concorso nell’omicidio di Filippo Scavo, consumato nelle prime ore del 19 aprile 2026 all’interno della discoteca “Divine Club” di Bisceglie. Il provvedimento rappresenta l’ulteriore sviluppo dell’articolata attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo del... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bisceglie, omicidio di Filippo Scavo: nuovo fermo nel barese Carabinieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

20 APRILE 2026 - BISCEGLIE: OMICIDIO SCAVO, SULLA SICUREZZA NOTA DEL DIVINAE CLUB: STANDARD ELEVATI

Notizie e thread social correlati

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia dei carabinieri. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a BisceglieI carabinieri hanno eseguito quattordici arresti di membri di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio, nell’ambito di un’operazione antimafia che ha...

Omicidio in discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo, ritenuto un morto che cammina, molti soldi in tasca Inchiesta dell'antimafiaNella notte di sabato, in una discoteca di Bisceglie, un uomo di 43 anni è stato coinvolto in una rissa che si è conclusa con il suo omicidio.

Temi più discussi: Choc a Bari, le foto del cadavere di Lello Capriati virali nelle chat degli ambienti criminali: sale la tensione; Omicidio in discoteca, il retroscena: irreperibili i sospettati dopo il delitto; Bisceglie: lite in discoteca sfocia in una sparatoria, 42enne muore in ospedale; Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne ritenuto vicino ad un clan mafioso.

Sparatoria in discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, era esponente di un clan mafiosoLa vittima era di Carbonara, in provincia di Bari, e a quanto si apprende, avrebbe precedenti penali. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e una via di fuga per ... ilmattino.it

Omicidio in discoteca e guerra di mala a Bari, 14 tra arresti e fermiCoinvolti anche in altro omicidio del 2024, operazione di carabinieri e polizia. 'Dopo il delitto in discoteca i Capriati brindarono in cella' (ANSA) ... ansa.it