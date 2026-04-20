Le forze dell'ordine hanno identificato due persone ritenute complici in un duplice omicidio avvenuto a Covo. I carabinieri hanno fornito alcuni dettagli sulla vicenda, ma l’individuo che avrebbe materialmente sparato rimane sconosciuto e continua a essere ricercato. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto e individuare il responsabile principale.

LA SPARATORIA. I carabinieri hanno reso noto alcuni particolari inediti dell’indagine. Il presunto autore, tuttavia, è ancora ricercato. I connazionali delle due vittime sentiti dal pm con il loro avvocato. Si è appreso che le persone indagate sono tre, tutte di nazionalità indiana, presenti sulla scena del crimine al momento del delitto. Due si sono spontaneamente presentate, nella serata del 18 aprile, al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, accompagnati dai loro avvocati, e sono stati sentiti dal pubblico ministero al fine di chiarire la loro posizione. Le dichiarazioni sono al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il terzo soggetto indagato che al momento è ritenuto essere l’autore materiale del duplice omicidio ed è ancora ricercato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Duplice omicidio di Covo: indagati i due complici, l’assassino ancora in fuga

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