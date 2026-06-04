Omicidio Pamela Genini al via il processo | Chiediamo giustizia e l’ergastolo
In Corte d’Assise a Milano si è aperto il processo per l’omicidio di una donna di 29 anni. La madre della vittima si è costituita parte civile e si è sentita male alla vista dell’imputato. La procura ha chiesto l’ergastolo. L’imputato è accusato di aver ucciso la giovane. La prima udienza si è conclusa con l’audizione di testimoni e l’esame di prove. Il processo proseguirà con ulteriori testimonianze e discussioni.
IL PROCESSO. In Corte d’Assise a Milano la prima udienza per l’omicidio della 29enne. La madre della vittima si costituisce parte civile e si sente male alla vista dell’imputato Gianluca Soncin. Respinta la richiesta di costituzione di Francesco Dolci. «Noi chiediamo giustizia e l’ergastolo». È la richiesta della famiglia di Pamela Genini, la 29enne originaria di Strozza uccisa il 14 ottobre scorso nella sua abitazione di Milano. A pronunciarla, all’apertura del processo davanti alla Corte d’Assise del capoluogo lombardo, è stato Pier Giuseppe Rota, compagno della madre della giovane, nella giornata di giovedì 4 giugno. Omicidio Pamela Genini, al via il processo a Soncin. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Milano, femminicidio Genini: al via il processo allex compagno Soncin
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