Omicidio Pamela Genini al via il processo | Chiediamo giustizia e l’ergastolo

Notizia in breve

In Corte d’Assise a Milano si è aperto il processo per l’omicidio di una donna di 29 anni. La madre della vittima si è costituita parte civile e si è sentita male alla vista dell’imputato. La procura ha chiesto l’ergastolo. L’imputato è accusato di aver ucciso la giovane. La prima udienza si è conclusa con l’audizione di testimoni e l’esame di prove. Il processo proseguirà con ulteriori testimonianze e discussioni.