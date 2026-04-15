Omicidio di Pamela Genini la Procura chiede il processo immediato per Gianluca Soncin

La Procura di Milano ha richiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, un uomo di 53 anni residente a Cervia, accusato dell’omicidio di una donna di 29 anni avvenuto nel suo appartamento in zona Gorla. La richiesta di processo è stata presentata dopo l’indagine condotta dagli inquirenti, che hanno ricostruito le circostanze del delitto. La decisione ora passa al giudice competente.

La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne di Cervia accusato dell'omicidio della 29enne Pamela Genini nel suo appartamento in zona Gorla. Lo riferisce MilanoToday. Qualora venisse accolta la richiesta, per Soncin salterebbe la fase dell'udienza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca SoncinLa procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato dell'omicidio della 29enne Pamela Genini nel... Omicidio di Pamela Genini, la Procura di Milano chiede il processo con rito immediato per Gianluca SoncinLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell'udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14...