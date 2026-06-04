Omicidio Barco | convalidato il fermo per il marito della vittima Lui non risponde
Il fermo del marito della vittima è stato convalidato. Il giudice ha confermato la detenzione di Vladimiro Lombardi, 52 anni, sospettato di aver ucciso la moglie, di 50 anni, trovata morta nella sua abitazione tra il 29 e il 30 maggio. Lombardi non ha risposto alle domande durante l’interrogatorio. La polizia ha continuato le indagini sulla scena del crimine.
Secondo il giudice è Vladimiro Lombardi, 52 anni, il presunto assassino di Samanta Zironi, 50 anni, trovata morta in casa nella notte tra il 29 e il 30 maggio in zona Barco. Secondo quanto riportato dall’Ansa, i Gip del tribunale di Ferrara hanno convalidato il fermo e disposto la custodia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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