Omicidio Vaccaro convalidato il fermo del 16enne

Nella giornata di oggi, è stato convalidato il fermo di un ragazzo di 16 anni in relazione all’omicidio avvenuto in un parcheggio vicino al centro storico di Pavia. L’episodio si è verificato in una zona pubblica e le autorità hanno identificato il minorenne come sospettato. La polizia ha proceduto con le indagini e il fermo è stato confermato dal giudice.

Omicidio di Pavia, avvenuto in un parcheggio non distante dal centro storico: è stato convalidato il fermo di un 16enne. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio Vaccaro, convalidato il fermo del 16enne Omicidio Vaccaro, convalidato il fermo del 16enne Notizie correlate Omicidio a Pavia: fermo convalidato per il 16enne del caso Vaccaro? Cosa sapere Il giudice di Milano convalida il fermo del sedicenne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro. Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato il fermo del 16enne. La legale del ragazzo: “Non mangia e non dorme, è distrutto”Pavia, 23 aprile 2026 - "Ha risposto a tutte le domande, ha ricostruito il fatto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Vaccaro, gli avvocati del 16enne che ha sferrato la coltellata: Ragazzo e genitori distrutti; Omicidio Pavia: il 16enne fermato ora è accusato anche di tentato omicidio; Omicidio Vaccaro, sulla colonnina del parcheggio c'è la lettera di una madre: Date più importanza alla vita; Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, nuove accuse al 17enne fermato: voleva uccidere anche l'amico Cristian. Caccia all'arma del delitto. Omicidio Gabriele Vaccaro, convalidato arresto del 16enneGli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, hanno chiesto gli arresti domiciliari o, in subordine, l'accompagnamento presso una comunità. grandangoloagrigento.it Ha ucciso Gabriele Vaccaro: convalidato il fermo del sedicenneLa decisione è stata presa poco fa dal giudice al termine dell'udienza di convalida, svoltasi all'istituto minorile 'Cesare Beccaria' di Milano. Il giudice non ha ancora stabilito la misura. Fissata p ... agrigentonotizie.it Il 16enne è accusato dell'#omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (AG) morto dopo essere stato colpito da un #fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di #Pavia - facebook.com facebook Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un sedicenne: il delitto per un pezzo di pizza milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com