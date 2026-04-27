Femminicidio Rago convalidato il fermo del marito | Fortebraccio si avvale della facoltà di non rispondere

Il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato oggi il fermo di Antonio Tommaso Fortebraccio, 48 anni, accusato di aver ucciso la moglie, Stefania Rago, 46 anni. La donna è stata trovata morta con un colpo di arma da fuoco alla fine di un episodio che si è svolto nella loro abitazione. La difesa dell’indagato ha comunicato che Fortebraccio si è avvalso della facoltà di non rispondere.