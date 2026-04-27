Femminicidio Rago convalidato il fermo del marito | Fortebraccio si avvale della facoltà di non rispondere
Il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato oggi il fermo di Antonio Tommaso Fortebraccio, 48 anni, accusato di aver ucciso la moglie, Stefania Rago, 46 anni. La donna è stata trovata morta con un colpo di arma da fuoco alla fine di un episodio che si è svolto nella loro abitazione. La difesa dell’indagato ha comunicato che Fortebraccio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Nella giornata di oggi, 27 aprile, il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato il fermo di indiziato di delitto di Antonio Tommaso Fortebraccio, la guardia giurata di 48 anni, accusato di aver ucciso la moglie, Stefania Rago, di 46 anni, con la propria arma di ordinanza, al termine di un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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