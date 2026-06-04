Scheletri forati tra le vie di Rimini rivelano edifici abbandonati e in rovina. Le facciate sono segnate da buchi scuri, che rappresentano le finestre mancate, molte senza vetri o serrande, altre murate con lastre di mattoni. La spiaggia si trova a poca distanza, creando un contrasto tra il mare e queste strutture decadenti. La presenza di questi edifici abbandonati si nota chiaramente lungo alcuni tratti della città.

Scheletri forati che ogni tanto fanno capolino tra le vie di Rimini. I buchi scuri che segnano le loro facciate sono le finestre: molte non hanno più vetri e serrande, altre sono murate da lastre di mattoni. Sono questi i luoghi dell’abbandono, testimoni di un passato florido e diventati oggi bivacchi per senza fissa dimora, che non cercano altro che un tetto sotto cui passare la notte. Case vuote, vecchi alberghi e soprattutto le ex colonie che per estati hanno ospitato migliaia di persone venute in Riviera per il mare. Ora invece vuote e silenziose. Venendo da Riccione, una delle prime sagome che si scorge all’orizzonte è la colonia Bolognese a Miramare: i mattoni rossi che riempiono le sue facciate la rendono tra le più riconoscibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ombre sulla spiaggia. Il buco nero delle colonie

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After divorce, she was cherished by her childhood love—only then did her ex panic.

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