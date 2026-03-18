Il telescopio spaziale James Webb, dopo quattro anni di attività, ha rilevato in numerose immagini dei

Roma, 18 marzo 2026 – A quattro anni dall’inizio della sua missione, il telescopio spaziale James Webb si trova davanti a quello che sembra un vero e proprio mistero: dei "piccoli puntini rossi", delle anomalie cosmiche che appaiono minuscole ma brillanti in quasi ogni scatto del telescopio. È senza dubbio il caso scientifico del momento, con centinaia di studi che stanno cercando di capire di cosa si tratti, sebbene una soluzione con ampio consenso sembri ancora lontana. Come riportato da Cnn, Jenny Greene, professoressa di scienze astrofisiche alla Princeton University, ha ammesso lo stupore della comunità scientifica: "Questa è la prima volta nella mia carriera che studio un oggetto di cui non capiamo minimamente perché appaia in quel modo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mistero nello spazio: cosa sono i "piccoli puntini rossi". L'ipotesi delle stelle-buco nero

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