Francesco Dolci e il ‘buco nero’ di metà marzo | Farò giustizia l’ho promesso sulla tomba di Pamela

Francesco Dolci ha rilasciato dichiarazioni riguardo a un evento verificatosi a metà marzo, riferendosi a un fatto definito come un “buco nero”. Ha affermato di essere sereno e di aver promesso di fare giustizia sulla tomba di Pamela. Le sue parole sono state pronunciate a Sant’Omobono Terme, in un contesto in cui ha mantenuto un tono calmo e deciso.

Non indagato, ma al centro dell’attenzione: la sua versione sui tempi della profanazione, sulla chiusura del cimitero e quella notte senza ricordi Sant’Omobono Terme. “Certo che sono sereno, perché non dovrei esserlo?”. Francesco Dolci non si scompone mai. Nemmeno quando, giorno dopo giorno, emergono notizie che addensano ombre e sospetti sulla sua figura. Nemmeno quando, in caserma, vengono chiamate persone a lui collegate, le stesse che davanti alle telecamere raccontano come i dubbi degli investigatori vertano soprattutto su di lui, anche se formalmente non indagato. “Ho chiesto ai carabinieri di perquisirmi casa, vado da loro un giorno sì e uno no — ripete — non ho nulla da nascondere”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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