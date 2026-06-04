Omaggio al professore Edgar Morin che ci ha lasciato le istruzioni per l’uso dell’IA

Notizia in breve

Il 31 maggio è morto a 104 anni Edgar Morin, noto intellettuale, sociologo e studioso dell’educazione. Morin, considerato un umanista, ha scritto anche opere sull’intelligenza artificiale. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua figura è riconosciuta come un punto di riferimento nel campo delle scienze umane e sociali.