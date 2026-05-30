È morto il sociologo francese Edgar Morin | nel 2002 la laurea honoris causa dell’Unibg

Il sociologo e filosofo francese Edgar Morin è morto a 104 anni. Nel 2002 ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Bergamo. Morin è noto per il suo lavoro su la complessità e il pensiero sistemico. La sua carriera si è estesa per oltre sette decenni. Non sono state rese note altre informazioni sulla causa della morte.

Si è spento all’età di 104 anni il filosofo e sociologo francese Edgar Morin, pseudonimo di Edgar Nahoum, insignito della Laurea Honoris Causa in Scienze dell’educazione da parte dell’Università di Bergamo nel 2002 “per il grande contributo allo sviluppo delle scienze umane e sociali con l’apertura di campi di ricerca innovativi, per forma e per contenuti, nell’ambito della sociologia (l’industria culturale, il cinema, la comunicazione) e dell’antropologia (l’uomo e la morte, l’immaginario, l’ecologia), dell’epistemologia (la questione della complessità), della scienza politica (la globalizzazione); per la qualità letteraria della sua produzione saggistica e la rilevanza pedagogica dell’intera sua opera”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Addio a Edgar Morin, sociologo e filosofo francese. Tra i più grandi pensatori dell'era moderna

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