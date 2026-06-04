Omaggio a Arnolfo di Cambio L’arte di Maurizio Balducci Scultura donata al Comune

L’opera di Maurizio Balducci dedicata ad Arnolfo di Cambio sarà inaugurata giovedì 11 giugno alle 17 nell’atrio superiore del palazzo comunale di Colle. La scultura è stata donata al Comune dal Lions Club Valdelsa.

Sarà inaugurata giovedì 11 giugno alle 17, nell’atrio superiore del palazzo comunale di Colle, l’opera dedicata ad Arnolfo di Cambio commissionata dal Lions Club Valdelsa all’artista Maurizio Balducci (foto). La scultura sarà donata al Comune nel corso di una cerimonia pubblica che intende rendere omaggio al figlio più illustre della città. Nato a Colle intorno al 1245 rappresenta una delle figure più significative dell’arte e dell’architettura medievale italiana, capace di lasciare un’impronta profonda ben oltre i confini della sua terra natale. Nel ripercorrerne idealmente il cammino, il pensiero corre alle sue opere più celebri. Fu... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Omaggio a Arnolfo di Cambio. L’arte di Maurizio Balducci. Scultura donata al ComuneL’inaugurazione è prevista l’11 giugno alle 17 nell’atrio superiore del palazzo comunale di Colle. La città ricorda così uno dei suoi figli più illustri, nato nel 1245 e conosciuto nel mondo. . lanazione.it

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