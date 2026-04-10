Opi Arezzo in udienza da Papa Leone XIV | donata la scultura La pace fa bene al cuore
Una delegazione dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo, guidata dal presidente Giovanni Grasso, ha partecipato a un'udienza con Papa Leone XIV. Durante l'incontro, è stata consegnata una scultura intitolata
Una delegazione di Opi Arezzo (Ordine delle professioni infermieristiche), guidata dal presidente Giovanni Grasso, è stata ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Leone XIV. L’incontro, tenutosi nella giornata di mercoledì 8 aprile, ha visto la consegna ufficiale al Pontefice dell’opera d’arte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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