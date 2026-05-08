La Porta degli Angeli e Ferrara città Unesco l' illustrazione di Gualandi donata al Comune
Il Comune di Ferrara ha ricevuto in dono un’illustrazione realizzata dall’artista Claudio Gualandi, che celebra i 30 anni dall’iscrizione della città nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. L’immagine raffigura la Porta degli Angeli, un simbolo storico della città. La donazione è stata ufficializzata in una cerimonia pubblica, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La rappresentazione si inserisce nelle iniziative per ricordare il riconoscimento internazionale di Ferrara come città del Rinascimento.
Donata al Comune di Ferrara l’illustrazione, realizzata da Claudio Gualandi, che ha celebrato i trent’anni dall’ingresso di Ferrara, come ‘Città del Rinascimento’, nella lista del patrimonio mondiale tutelato dall'Unesco. L’opera rappresenta e riproduce la Porta degli Angeli, nei secoli antica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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