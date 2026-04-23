Battipaglia arrestati due giovani per droga | sequestrato oltre 1 chilo di hashish

Due giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Battipaglia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante le operazioni, sono stati sequestrati più di un chilo di hashish. Gli arresti sono avvenuti in un’area urbana, dove le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato la droga. Le indagini proseguono per approfondire eventuali collegamenti e altri soggetti coinvolti.

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita nel tardo pomeriggio del 17 aprile dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, durante mirati servizi di controllo del territorio nel centro cittadino. Secondo quanto reso noto, i poliziotti avrebbero notato i due, entrambi con precedenti, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di una strada limitrofa, soffermandosi davanti all’ingresso di un locale terraneo adibito a deposito. Un comportamento che ha spinto gli agenti a procedere con un controllo personale e con l’ispezione del locale nella loro disponibilità.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Battipaglia, arrestati due giovani per droga: sequestrato oltre 1 chilo di hashish Notizie correlate Genova, market della cocaina tra i vicoli e Marassi: arrestati due giovani, sequestrato mezzo chilo di drogaÈ di due arresti e ingenti sequestri di droga e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei vicoli del centro storico di... Leggi anche: Blitz antidroga a Borgo Vecchio, un arresto e due denunce: sequestrato oltre mezzo chilo di hashish Contenuti di approfondimento Si parla di: Rapine ed inseguimento con speronamento | due arresti della Polizia di Stato nel Napoletano. Battipaglia: trovati con oltre 1 kg di hashish da spacciare e un tirapugni. Arrestati due giovaniNel tardo pomeriggio dello scorso venerdì la Polizia di Stato di Salerno, con personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, ha arrestato due gi ... ondanews.it Operazione antidroga a Battipaglia: sequestrato oltre un chilo di hashish, due arrestiColpo allo spaccio nel centro di Battipaglia: la Polizia di Stato arresta due giovani con 14 panetti di hashish e materiale per il confezionamento. Tutti i dettagli ... infocilento.it