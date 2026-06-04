Oltre mille persone si sono radunate nel centro di Palm Springs indossando abiti e parrucche biondo platino, con abiti bianchi e labbra rosso fuoco, creando un effetto di nebbia bianca e scintillante. La manifestazione ha coinvolto un numero elevato di partecipanti che hanno scelto un look ispirato a una celebrità iconica. La scena si è svolta in una giornata di sole, senza condizioni atmosferiche anomale. La motivazione dell’evento e il suo esito non sono stati comunicati immediatamente.

Una nebbia bianca e scintillante ha avvolto il centro di Palm Springs in una giornata di sole californiano e no, non si trattava di condizioni meteorologiche anomale, ma di oltre mille persone vestite identiche: parrucche biondo platino, abiti bianchi con scollo all’americana e labbra rosso fuoco. Una visione surreale che ha trasformato la cittadina californiana in un palcoscenico vivente dedicato a una delle icone più immortali di Hollywood: Marilyn Monroe. L’evento, organizzato per celebrare quello che sarebbe stato il centesimo compleanno dell’attrice, aveva un obiettivo ambizioso: battere il Guinness World Records per il maggior numero di sosia di Marilyn Monroe riuniti in un solo luogo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Oltre mille Marilyn Monroe invadono la città: quando emerge il motivo nessuno ci crede (e il finale è storico)

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