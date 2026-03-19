Domenica mattina, il torneo “Città del Tricolore” di rugby junior si svolgerà al Mirabello e sulla Canalina, coinvolgendo circa mille bambini provenienti da diverse regioni italiane. Questa tredicesima edizione, che si svolge anche come decimo “Memorial Alberto Cigarini”, vedrà la partecipazione di numerosi mini-rugbisti pronti a scendere in campo per le gare di questa manifestazione.

Domenica mattina una carica di mini-rugbisti convergerà da mezza Italia sul Mirabello e sulla Canalina per la tredicesima edizione del fortunato torneo “Città del Tricolore” di rugby junior, valido anche come decimo “Memorial Alberto Cigarini”. Non saranno solo i campi da rugby canonici a ospitare le 77 squadre in rappresentanza di club da otto regioni ma anche quelli della Reggio Calcio, prestati al Valorugby in una bella collaborazione tra sport differenti. Cinque le categorie coinvolte: under 12, under 10, under 8, under 6 e Prime Mete, per i mini-mini-rugbisti ancora in età da asilo. Le partite, gestite dai tanti educatori del Valorugby, si sonderanno dalle 9 di mattina fino a pomeriggio, con le finali e le premiazioni al Mirabello a partire dalle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Riecco il prestigioso torneo Città del Tricolore. Mille piccoli rugbisti invadono la nostra città

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