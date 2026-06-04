Oltre le sbarre il mestiere del riscatto | ad Agrigento un ponte tra carcere e imprese

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un protocollo d'intesa è stato firmato ieri mattina presso la casa circondariale di Agrigento, creando un collegamento tra il carcere e le imprese locali. L’accordo mira a offrire ai detenuti opportunità di formazione e inserimento lavorativo, trasformando il periodo di detenzione in una possibilità di riscatto sociale e professionale. La collaborazione coinvolge enti pubblici e aziende private, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei detenuti nel mondo del lavoro una volta terminata la detenzione.

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Trasformare il tempo della detenzione in un’occasione reale di riscatto sociale e professionale è l'obiettivo centrale del protocollo d'intesa siglato ieri mattina alla casa circondariale Di Lorenzo di Agrigento. L'accordo, firmato da Giuseppe Pullara, vice presidente nazionale vicario e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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